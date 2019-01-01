Новые аукционы на пассажирские перевозки в Перми проведут в октябре Поделиться Поделиться Твитнуть

Депутаты Пермской гордумы утвердили проект решения, в котором рекомендовали пермской мэрии перенести сроки проведения новых аукционов на регулярные пассажирские перевозки на октябрь 2020 года с целью уточнения и публичного обсуждения условий и формата муниципальных контрактов. Контроль возложен на временную комиссию по транспорту при гордуме.

С проектом решения перед депутатами выступил председатель временной комиссии по транспорту Пермской гордумы Александр Филиппов. По его словам, первые итоги транспортной реформы обсуждались на временной комиссии. Тогда же департамент транспорта заявил, что основная проблема — это снижение пассажиропотока из-за пандемии коронавируса, которое началось еще в апреле текущего года. В июне общественным транспортом Перми было перевезено 60% от плана, в июле — 75%. По итогам года убытки отрасли могут достичь 1,8 млрд руб. Временной комиссией по транспорту они прогнозируются на уровне 2,3 млрд руб. Однако, по словам Филиппова, убытки, непосредственно связанные с пандемией коронавируса, исчисляются на уровне 280 млн руб.

«Остальное — это неправильное прогнозирование пассажиропотока, безналичная оплата и серьезные потери при сборе средств», — заявил депутат.

По его словам, чтобы исправить ситуацию, надо скорректировать объем транспортных расходов, расторговать маршруты, которые сегодня ездят по полугодовым контрактам.

«Но городская администрация собирается их расторговать уже в сентябре. При этом наше мнение не учитывается. Пермская торгово-промышленная палата не раз заявляла о том, что требования в муниципальных контрактах к перевозчикам постоянно меняются, но мэрия на это не обращает внимание», — заявил Александр Филиппов.

В ответ на это замглавы Перми Людмила Гаджиева заявила, что корректировки по сокращению транспортных расходов могут быть приняты, но тогда властям придется пойти на непопулярные меры и сократить на 3-5% количество рейсов, либо пустить на линии автобусы меньшей вместимости. В любом случае решение будет приниматься по каждому маршруту отдельно.

«Мы вынуждены постоянно балансировать между социальным благополучием и показателями. Мы уже проанализировали маршруты и по некоторым из них приняли решение, что можно перейти от автобусов большего класса к меньшему. То есть подойти со стороны их фактической наполняемости. Но мы не можем трогать будни, часы пик, а сокращать количество рейсов, либо выпускать меньшие автобусы только в выходные», — заявила она.

По словам депутата Пермской гордумы Владимира Молоковских, транспортная модель, которую в пермской мэрии обсуждают уже несколько лет, менялась несколько раз, а вот аудит отрасли не был проведен ни разу.

«Каждый раз вместо сверхприбыли, которая декларируется чиновниками, мы получаем рост издержек и увеличение платы за проезд», — заявил он.

Как заметил депутат гордумы Олег Афлатонов, между теми цифрами, что закладывались изначально, и реальным убытком разница составляет почти миллиард рублей. И здесь необходимо детально разбираться, почему это произошло. Либо транспортная реформа изначально была просчитана неверно, либо где-то были допущены ошибки.

Его коллега Сергей Богуславский напомнил, что нынешний доклад председателя временной комиссии — это консолидированное мнение всей рабочей группы, которое возникло после детального изучения документов и долгих обсуждений.

«В первую очередь в основе любой отрасли должна лежать экономика. Но политика, которой сегодня придерживается департамент транспорта Перми, что все проблемы кроются якобы в пандемии, приводит к тому, что мы не боремся с реальными проблемы. А реальные проблемы отрасли какие? Кондукторы находятся в штате перевозчиков и поэтому не мотивированы собирать плату за проезд, в городе нет системы учета пассажиропотока, поэтому у нас разные данные. Сегодня у нас остался всего один месяц до расторговки контрактов, это наш последний шанс, чтобы мобилизоваться и плотно отработать по тем проблемам, которые годами не решаются в городе», — пояснил Сергей Богуславский.

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