Пенсионера из Кунгура оштрафовали за посещение излечившейся от коронавируса жены Поделиться Поделиться Твитнуть

Кунгурский городской суд рассмотрел дело в отношении 63-летнего местного жителя и оштрафовал его на 7500 руб. за нарушение режима самоизоляции.

Ранее подсудимый получил постановление об изоляции на 14 дней. Но он покинул место собственной изоляции, так как супруга, излечившаяся от коронавируса, попросила навестить её. Сама она изолировалась в другом месте жительства.

Сумма штрафа была снижена, так как обвиняемый является пенсионером.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.