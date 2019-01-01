За сутки в Пермском крае 57 новых заражений коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае выявлено 57 новых случаев заражения COVID-19: 49 человек проходят лечение в больницах, 8 — на дому под наблюдением врачей.

Из 57 новых инфицированных — 19 мужчин, 36 женщин, двое детей (два мальчика). Среди взрослого населения: младше 45 лет — семь человек, 32 человека в возрасте 45-65, 16 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7580. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% — этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе.



За прошедшие сутки также зафиксировано три летальных исхода: один пациент умер от COVID-19. Двое умерли из-за другой болезни, но были заражены. Всего зафиксировано 203 летальных исхода от COVID-19. Ещё 127 случаев смерти инфицированных — не от COVID-19.

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