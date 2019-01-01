Евгения Пастухова журналист Александр Кузнецов покидает должность главы Пермского района Он руководил территорией больше 20 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Руководитель Пермского района Александр Кузнецов намерен оставить должность, пишет телеграм-канал «неПолитик». Источник в администрации губернатора подтвердил «Новому компаньону» эту информацию. По информации «неПолитика» завтра Кузнецов объявит об этом на заседании Земского собрания. В качестве причины ухода он сообщил, что Кузнецов «устал». Предполагается, что он уволится после единого дня голосования 13 сентября.

Кроме того, говорит источник, есть вопросы, сумеет ли он грамотно провести процесс преобразования района в муниципальный округ. Районов в крае сегодня осталось три (кроме Пермского, Большесосновский и Кунгурский, но Кунгурский уже готовится в объединению с городским округом в единый округ). Получить комментарий Александра Кузнецова не удалось: он не ответил на звонки.

Напомним, Кузнецов руководит районом с 2000 года. В марте он был переизбран на очередной срок. В интервью «Новому компаньону» весной этого года он сказал, что планирует руководить районом «сколько здоровья хватит»:

«Сколько будет доверие людей, губернатора, краевых властей. Конечно, хотелось бы реализовать те проекты, о которых я говорил, выступая перед депутатами [Земского собрания 5 марта в ходе конкурса по выбору главы]. Потому что это краткосрочные проекты, рассчитанные до 2023—2024 года. За тот пятилетний срок, [который определён уставом района главе], хотелось бы их осуществить, чтобы не остаться болтуном в истории. Благо, сегодня есть поддержка и правительства Пермского края, и депутатов Законодательного собрания. Мы растём, мы вынуждены расти, потому что мы территория с интенсивным приростом населения».

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