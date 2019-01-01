За сутки в Пермском крае скончались три заражённых коронавирусом пациента Поделиться Поделиться Твитнуть

За прошедшие сутки в Пермском крае от коронавируса скончался один человек. Ещё два пациента были заражены коронавирусом, но скончались от других болезней.

Всего с начала эпидемии в Пермском крае выявлено 7523 подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 5314 человек выздоровели, зафиксировано 203 летальных исхода от COVID-19. Ещё 127 случаев смерти инфицированных — не от COVID-19.

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