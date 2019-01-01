В июле в ПФО подорожали апельсины, кофе и бензин Поделиться Поделиться Твитнуть

Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе (ПФО) в июле 2020 года ускорилась с предыдущего месяца на 0,1 п.п., до 3,4% и на 0,2 п.п. по России.

Это связано с недостаточным рыночным предложением некоторых фруктов, иной, чем в 2019 году, ежегодной индексацией тарифов на жилищно-коммунальные услуги, ослаблением рубля, активизацией спроса на отдельные товары и услуги в условиях смягчения ограничительных мер, в т.ч. возобновления деятельности предприятий ряда отраслей.

В июле годовая инфляция ускорилась в восьми из 14 регионов ПФО, осталась прежней в четырёх регионах, замедлилась в Пермском крае и Башкортостане. Замедление инфляции в Пермском крае произошло из-за того, что рост цен на основные группы товаров и услуг, ускоривших инфляцию в ПФО, в регионе, наоборот, замедлился (например, ЖКУ, санатории, овощи и фрукты). В частности, тарифы на ЖКУ в регионе были проиндексированы меньше, чем годом ранее. А санатории возобновили свою работу лишь в конце июля, и жители региона проявляли сдержанный спрос, учитывая сохраняющуюся сложную эпидемиологическую ситуацию в Пермском крае. Больше всего ускорилась инфляция в Самарской области, что отчасти связано с резким ростом спроса на услуги санаториев в сезон отпусков со стороны как местных жителей, так и гостей из других регионов. Область оказалась в числе наиболее привлекательных регионов для летнего отдыха (в т.ч. отдыха на Волге, санаторно-курортного отдыха).

При этом годовая продовольственная инфляция в ПФО в июле увеличилась до 4,3% после 4,1% в июне. Сокращение урожая цитрусовых и ослабление рубля привели к росту цен на апельсины, которые за год подорожали больше, чем на треть. Тот же фактор сказался и на динамике цен на импортные яблоки.

В то же подешевел картофель. Высокие запасы сахара позволяют его стоимости оставаться ниже, чем годом ранее. Сильнее, чем в июне, выросли цены на чай, кофе и какао — отразилось ослабление рубля в конце первого квартала. Также сказался биржевой рост цен на кофе: трейдеры опасались, что страны-производители не справятся со сбором урожая из-за нехватки рабочей силы на фоне пандемии, а на рынке возникнет дефицит кофе.

В то же время в июле до 4,5% после 5% в июне уменьшился годовой прирост цен на молочную продукцию, что связано с ростом предложения на рынке за счёт активного развития молочной промышленности в регионах Приволжья.

Годовая непродовольственная инфляция в ПФО в июле незначительно повысилась: до 3,3% после 3,2% в июне. Сказались неполное восстановление производства топлива до «докоронавирусного» уровня при более быстром увеличении спроса, а также введение временного запрета на импорт бензина. Эти факторы привели к увеличению годового прироста цен на топливо до 2,7% в июле с 2% в июне.

Продолжилось удорожание ювелирных изделий на фоне роста спроса и повышения цен на золото на мировых рынках как один из наиболее надежных активов в условиях неопределенности развития мировой экономики.

В то же время постепенное снижение спроса на медикаменты и бытовую химию замедлило годовой рост цен на них.

Годовая инфляция в сфере услуг в ПФО также несколько увеличилась: до 2,5% в июле после 2,4% в июне. Это связано с повышением тарифов на ЖКУ.

Выросший спрос на услуги внутреннего туризма определил удорожание санаторно-оздоровительных услуг на 1,5% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Снижение ключевой ставки Банка России способствовало уменьшению стоимости потребительских кредитов в Приволжье. В целом услуги банков подешевели на 7,1% за год.

Неполное восстановление спроса на перелеты внутри страны ускорило снижение в годовом выражении цен на авиабилеты в округе до 9% в июле с 6% в июне.

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