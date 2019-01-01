Мария Сыропятова В Пермском крае растёт экспорт сливочного масла Поделиться Поделиться Твитнуть

Экспорт сливочного масла в Пермском крае за первое полугодие 2020 года составил 261,5 тонн, что на 27,2%, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

В денежном эквиваленте предприятия Пермского края экспортировали с января по июнь 2020 года сливочного масла на $388,7 тыс. Это даже быстрее, чем рост экспорта в России в целом — данные Росстата за первое полугодие 2020 года говорят о приросте экспорта сливочного масла на 8% от показателей прошлого года.

Иван Огородов, директор Пермского института сельского хозяйства (НИИСХ — филиала ПФИЦ УрО РАН):

— Рост производства молока в Пермском крае ведёт к росту и его переработки. А рост экспорта — это логичный результат системной работы между сельхозпроизводителями и переработчиками. В регионе есть предприятия, такие как «Нытвенский маслозавод», которые традиционно заточены под производство этого продукта. Поэтому логично, что экспорт растёт.

В Национальном союзе производителей молока связывают рост экспорта с ослаблением курса рубля, произошедшего в начале 2020 года. В результате молочная продукция российских производителей стала более конкурентноспособна на внешних рынках. Основными рынками сбыта молочной продукции из России традиционно являются страны бывшего СССР, а также Монголия, США и Китай.

Напомним, что в Пермском крае растёт производство молока и его переработка. По данным Пермьстата в 2019 году производство сырого молока в регионе выросло до 527,5 тыс тонн, что на 4,4% выше показателей 2018 года. При этом в первом полугодии 2020 года рост ускорился и составил 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост экспорта в первом полугодии 2020 года наблюдался в Пермском крае также в экспорте мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы (+9,2%), а также мясных полуфабрикатов (+1,5%).

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