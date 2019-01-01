Мария Сыропятова Производство сырого молока в Пермском крае выросло на 6,3% Поделиться Поделиться Твитнуть

Производство сырого молока выросло в Пермском крае на 6,3% за первое полугодие 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорят данные Пермьстата.

С января по июнь 2020 года в хозяйствах региона произвели 228,6 тыс. т молока. При этом растёт и производительность — с одной коровы было надоено 3396 кг молока, что на 226 кг больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Выросло и производство яиц (до 627,2 млн штук), что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На 1,3% сократилось производство птицы и скота в живом весе, составив в первом полугодии текущего года 37,6 тыс. т.

Напомним, что в 2019 году производство сырого молока выросло до 527,5 тыс. т, что на 4,4% выше аналогичного показателя 2018 года. Производительность одной коровы также в среднем увеличилась на 233 кг, достигнув, по итогам 2019 года, показателя в 6311 кг на одну корову. По итогам 2019 года, объём производства птицы и скота в живом весе достиг 100,4 тыс. т, что на 2,9% больше, чем в 2018 году. Производство яиц увеличилось на 0,5%, составив, по итогам 2019 года, 1305,5 млн шт.

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