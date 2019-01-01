Евгения Пастухова журналист «Сколько денег — столько песен» По программе капитального строительства Пермского края в 2020 году освоят только половину средств Поделиться Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Депутаты комитета Законодательного собрания Пермского края по развитию инфраструктуры одобрили внесение поправок в перечни объектов капительного и автодорожного строительства, а также обсудили ход их реализации.

По словам главы минстроя Андрея Колмогорова, всего в документе было 75 объектов. Из них восемь исключаются (уже построены), а по 43 объектам (это 64% всего перечня капстроя) переносятся сроки реализации.

«Все рискованные и необеспеченные финансами объекты переносим в зависимости от приоритетности, которую определили отраслевые министерства», — заявил министр.

По 31 объекту сроки переносятся на один год, по 10 — на два, говорится в заключении управления аналитической и законотворческой деятельности Заксобрания. При этом из 37 объектов, которые планировали ввести в эксплуатацию в 2020 году, по 18 (а это 49% плана) сроки перенесены на 2021 и 2022 годы. Но объём программы увеличивается на 1,5 млрд руб.: общая стоимость работ по всем объектам до корректировок была 58,8 млрд руб., после — 60,3 млрд руб. Также вносятся 16 новых объектов на общую стоимость 2,6 млрд руб. В основном, это спортивные залы, общежития, учебно-производственные мастерские и лаборатории техникумов и колледжей. Таким образом, в обновлённом перечне будет 83 объекта.

Справа налево

«Я бы хотел понять идеологию: вы 43 объекта переносите вправо, но заводите ещё 13 новых объектов со сроком реализации 2024-2025 годы, то есть за рамками трёхлетнего бюджетного периода, — задал вопрос депутат Александр Третьяков. — Насколько здраво и логично идти таким путём? Мы понимаем, что тренд на улучшение материально-технической базы профтехобразования актуален, но эти работы надо проводить здесь и сейчас.Через три-четыре года — не факт, может, что-то изменится».

Андрей Колмогоров пояснил, что это необходимо для оперативности: «Мы в любом случае реализуем объекты, по которым заключены договоры. Если экономическая ситуация вдруг изменится (тьфу-тьфу), то нам придётся переносить объекты влево (на более ранние сроки — Ред.). А при их отсутствии я будут бегать к вам каждый месяц с просьбой включить тот или иной объект. Органы исполнительной власти выстроили свою приоритетность и сказали, что эти объекты им нужны. Я ограничен предельными объёмами финансирования, но как только ситуация меняется спокойно могу переносить срок. По крайней мере, можно вести проектно-изыскательские работы».

«Я уже 10 лет являюсь депутатом Законодательного собрания, и за это время единицы объектов перенесены справа налево (выполнены — ред.), на пальце одной руки можно посчитать, — поделился Третьяков. — Мы должны чёткие обязательства прописать, без вот этой конструкции «а вдруг». Или делаем или не делаем. Кто вообще является заказчиком? Кто определяет, когда будет строиться тот или иной объект? Отраслевой заказчик? Да минобр двумя руками был бы за то, чтобы [вот эти новые объекты для техникумов] строить в 2021 году».

Андрей Колмогоров согласился с ним, но заявил: «Сколько денег — столько песен. Денег хватает на определённый объём строительства в текущем периоде».

В рамках отчёта о реализации программы капстроя Колмогоров рассказал, что на 1 июля освоено 14% средств от всего объёма 2020 года (634 млн руб. из 4,5 млрд руб.). Задача — достигнуть отметки в 60%.

Издержки концессии

Из перечня объектов автодорожного строительства исключаются, потому что построены, четыре (обход Полазны, обход Куеды, вторая очередь Восточного обхода и шоссе Космонавтов от Мулянки до аэропорта). Включаются — два: «Пермь - Ильинский - Хохловка» (со строительством разворотного кольца и новых парковочных мест в музее) и реконструкция улицы Соликамской от ул. Первомайская до площади Восстания (срок реализации 2021-2027 годы).

По 12 объектам продлевают сроки строительства. Из них на шесть лет переносится реконструкция шоссе Космонавтов от ул. Архитектора Свиязева до моста через Мулянку (с 2021 на 2021 год, в связи с большим объёмом выпуска земельных участков) и строительство дороги «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная» (с 2023 на 2029 год в связи с уточнением проектных решений и срока выполнения ПИР). При этом увеличивается сметная стоимость строительства указанного участка шоссе Космонавтов: в 6,8 раз, с 1 млрд руб. до 6,9 млрд руб.

Вообще стоимость увеличивается по 15 объектам. Это связано с уточнением проектных решений. И после корректировок «стоимость» реализации всех проектов перечня вырастет на 11 млрд руб. и составит 11,5 млрд руб.

Министр транспорта Николай Уханов сообщил также, что проектно-сметная документация строительства трассы «ТР-53» будет готова к концу года (и в первом квартале 2021 года начнётся строительство). Он добавил, что строительство двух тоннелей на месте пересечения улицы Строителей с Трансибирской магистралью может быть проведено по федеральной программе «Мосты», заявку в Росавтодор уже направили. Николай Уханов подчеркнул также, что по муниципальным дорогам секвестра не было.

Когда министр рассказывал о том, что строительство Северного обхода Перми возможно в рамках концессии, председатель комитета Виктор Плюснин заявил, что у края уже есть не самый положительный опыт по строительству моста через Чусовую в таком формате. По его словам, положение на объекте — «ни шатко, ни валко». Уханов возразил, что на объекте идёт концентрация ресурсов, 170 человек работают. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время визита в Пермь поручил увеличить степень технической готовности (сейчас она составляет 5,5%). И всё это, по словам Уханова, позволяет надеяться, что федеральные средства на проект будут сохранены, и «мы избежим санкций».

Виктор Плюснин возразил, что 170 человек там нет, максимум 50, а концессионер получил 4 млрд руб. авансом: «На 1 млрд руб. они вообще работы сделали или нет? Из-за этих работ получаются трёхчасовые пробки. У нас люди терпеливые, если они видят, что работы идут, они готовы потерпеть эти неудобства. Но когда они видят, что ничего не происходит, закипают, — возмутился Плюснин. — Получили федеральные деньги и ничего не делают. Это к вопросу о концессии. Проще взять кредит и строить самим».

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