Елена Лодыгина журналист Срок сдачи пермского зоопарка сдвинули на 2023 год Власти не теряют надежды закончить спорный объект к 300-летию Поделиться Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

Губернатор Пермского края внёс в Законодательное собрание законопроект, предполагающий внесение изменений в постановление №1428 «Об утверждении перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края». Предполагается поменять сроки строительства многих объектов общественной инфраструктуры. Кроме того, в перечень были внесены 12 новых объектов, в основном это спортзалы, общежития и лаборатории ссузов.

Проект постановления был внесён главой Пермского края Дмитрием Махониным 3 августа. Согласно обновлённому перечню объектов капстроительства, сроки строительства зоопарка в Перми сдвинуты на 2023 год. В обосновании указано, что произошло это в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации по результатам обследования. Также перенесены на 2024 год сроки строительства новой сцены оперного: ранее проект планировалось реализовать не позже 2023 года. «В связи с затянувшимся сроком разработки проектно-сметной документации по причине длительной процедуры передачи земельных участков, расположенных в границах проектирования, в собственность края», — сказано в пояснительной записке к проекту постановления.

Сроки окончания работ по ремонту КДЦ также перенесены на 2022 год. В проекте постановления говорится, что разработка научно-проектной документации затянулась из-за подачи апелляционной жалобы.

Больше всего изменений планируется внести в перечень объектов здравоохранения. В частности, сроки строительства пермской инфекционной больницы переносятся на 2024 год из-за расторжения контракта на её проектирование (планировалось сдать в 2023 году), стационар психиатрической больницы будет построен не раньше 2023 года из-за длительности разработки проектной документации (хотели сдать в строй в 2021 году).

Затормозилось строительство лечебного корпуса в Чердыни, где возникла необходимость в проведении дополнительных работ. Детская поликлиника в Мотовилихе будет сдана не раньше 2022 года, так как не готов проект. В Кудымкаре детская поликлиника появится в 2021 году — необходимо заменить фундамент здания и провести дополнительные работы. Многопрофильный лечебно-поликлинический комплекс пермского онкодиспансера планируется построить до 2024 года на условиях государственно-частного партнёрства. Ранее планировалось, что его сдадут в 2022 году. Детская поликлиника в Кировском районе будет сдана в эксплуатацию лишь в 2021 году, на объекте был расторгнут контракт с подрядчиком.

При этом в перечень объектов общественной инфраструктуры, в госпрограмму «Образование и молодёжная политика», были внесены новые объекты. Среди них:

· учебно-производственные мастерские «Кунгурского сельскохозяйственного колледжа» (94,989 млн руб.);

· спортзалы Лысьвенского филиала Уральского медицинского колледжа (81,442 млн руб.), Соликамского технологического техникума (85,269 млн руб.), Пермского химико-технологического техникума (113,870 млн руб.), Краснокамского политехнического техникума;

· строительство общежития (361,733 млн руб.) и лаборатории (156,208 млн руб.) Пермского базового медицинского колледжа и др.

Срок реализации большей части проектов — 2025 год.

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