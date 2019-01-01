В эти выходные на Заводе Шпагина пройдут показы в рамках «Фестиваля уличного кино» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото с сайта: www.wsffest.com

Лучшие короткометражные фильмы покажут в Перми в третий раз в рамках киносмотра под открытым небом. Социокультурное пространство «Завод Шпагина» принимает кинопроект «Фестиваля уличного кино» (16+), где можно увидеть работы молодых режиссеров, а победителя определяют зрители, сообщают организаторы.

В конкурсную программу Фестиваля уличного кино вошли 10 фильмов, которых нет в открытом доступе, в том числе спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым «Подвиг» Ивана Петухова с Алексеем Аграновичем и Алексеем Лысенковам, дебютный фильм Светланы Устиновой «Маруся» с Марией Поезжаевой, Екатериной Варнавой и Даниилом Вахрушевым, и новая работа актрисы театра «Гоголь-центр» и режиссера Ян Гэ «Ничто не может помешать нам любить». За понравившиеся работы зритель проголосует светом фонарика или экраном телефона. Организаторы измерят уровень света и определят тройку победителей в Перми.

Расписание

Завод Шпагина / 28-29 августа

18:30-20:00 — внеконкурсная подборка фильмов прошлых лет

20:00-22:30 — конкурсный показ

Завод Шпагина / 30 августа

17:30-19:00 — внеконкурсная подборка фильмов прошлых лет

20:00-21:30 — конкурсный показ

С августа по сентябрь Фестиваль охватит более 600 населенных пунктов, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Ростов-на-Дону, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Уфу, Якутск, Краснодар и другие города. Ежедневно календарь показов пополняется, следуя постепенному снятию карантинных ограничений. На всех площадках будут соблюдены все меры санитарно-эпидемиологических норм (рекомендации по средствам индивидуальной защиты, специальная рассадка, а также перерывы между сеансами в закрытых помещениях). Регистрация на все показы на сайте фестиваля .

«После длительного карантина и периода закрытых кинотеатров, формат фестиваля позволяет достаточно безопасно — в формате опэн-эйр — и в то же время интересно провести время, позволит максимально большому числу людей познакомиться с новыми именами в современном российском кино. Онлайн-кинотеатр МТС ТВ, где появятся конкурсные фильмы фестиваля этого года и лучшие фильмы конкурсной программы прошлых лет, сделает еще более доступным знакомство с качественным контентом», — отметил вице-президент МТС по развитию медиа-бизнеса, генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин.

Онлайн-кинотеатр МТС ТВ эксклюзивно покажет фильмы-призеры Фестиваля уличного кино. В период проведения фестиваля, с 1 августа по 30 сентября, в онлайн-кинотеатре можно будет посмотреть конкурсные работы прошлых лет Фестиваля уличного кино, прошедшие в финал и ставшие призерами. Кроме того, по завершении конкурса этого года будут доступны 10 короткометражных фильмов, включенных в программу текущего фестиваля.

«Фестиваль уличного кино» появился в 2014 году на Дальнем Востоке России. За время существования проект успел заработать мировой рекорд как самый протяженный фестиваль—путешествие, проехать более 40 тысяч километров и собрать свыше миллиона зрителей.

Ежегодно в программу фестиваля входят лучшие короткометражные работы молодых российских режиссеров. Экспертный комитет, включая попечителей фестиваля в лице вице-президента Академии Российского телевидения Игоря Мишина, режиссеров Валерия Тодоровского, Алексея Попогребского, Юрия Быкова и других представителей киноиндустрии, отбирает из сотен присланных заявок 10 финалистов. В течение всего фестиваля проходит зрительское голосование в каждом городе. Голоса суммируется по всей стране и на торжественной церемонии закрытия объявляется народный победитель, который, благодаря поддержке генерального партнера фестиваля онлайн-кинотеатра МТС ТВ, получает главный приз — грант в 1 млн 500 тыс рублей на упаковку полнометражного дебюта.

Проект организуется при поддержке Фонда президентских грантов, Фонда развития моногородов и Общественной палаты РФ. В Перми фестиваль пройдет при поддержке проекта «Пермский период. Новое время».

Информация предоставлена пресс-службой Фестиваля уличного кино.

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