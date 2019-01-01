Пермский край посетят федеральные министры Поделиться Поделиться Твитнуть

Министр труда и социальной защиты правительства РФ Антон Котяков 26 августа посетит Пермский край. Об этом «Новому компаньону» сообщили в администрации губернатора.

В частности, Котякову представят Кунгурский техникум-интернат, где планируется строительство учебного корпуса и реконструкция общежития, и геронтологический центр на Гайве. Здесь было завершено строительство нового корпуса на 150 мест.

Также 28 августа в Пермь приедет заместитель председателя правительства РФ, курирующий вопросы спорта, туризма, культуры и цифровой экономики, Дмитрий Чернышенко.

На следующей неделе ожидается визит министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

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