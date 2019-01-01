Елена Лодыгина журналист В Пермь приедет вице-премьер федерального правительства Визит состоится до конца августа Поделиться Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», в Пермь приедет заместитель председателя правительства РФ, курирующий вопросы спорта, туризма, культуры и цифровой экономики, Дмитрий Чернышенко. Точная дата визита не называется. Ожидается, что он прибудет в Пермь до конца августа.

Напомним, ранее стало известно о визите в Пермь ещё одного зампреда федерального правительства Татьяны Голиковой. Основной целью её поездки называлось обсуждение работы краевых больниц в период пандемии коронавируса. По предварительной информации, она приедет в Пермь до конца августа.

И на этом визиты федеральных чиновников не завершатся. В сентябре в Пермский край прибудет министр культуры РФ Ольга Любимова. Предполагается, что в ходе встречи с главой Пермского края Дмитрием Махониным она обсудит развитие киноиндустрии в регионе, в том числе возможность привлечения больших проектов для съёмок в Пермском крае.

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