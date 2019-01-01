Елена Лодыгина журналист В Пермь до конца августа приедет вице-премьер РФ Татьяна Голикова Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщает источник «Нового компаньона», в Пермь до конца августа приедет заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Точная дата визита не сообщается. По одной из версий, целью рабочей поездки станет обсуждение работы краевых больниц в период пандемии коронавируса.

Ранее стало известно о рабочем визите ещё одного федерального чиновника в Пермский край — министра культуры РФ Ольги Любимовой. Пресс-служба краевого правительства сообщала о том, что временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин встретился с Ольгой Любимовой и договорился о встрече в Перми. Во время первой встречи они обсудили подготовку Перми к 300-летнему юбилею. Темой следующего разговора может стать развитие киноиндустрии в регионе, в том числе привлечение больших проектов для съёмок в Пермском крае. Предполагается, что она приедет в край в сентябре.

Отметим, что визиты федеральных чиновников в Пермь — не редкость. Так, например, в 2017 году в период предвыборной кампании Максима Решетникова в Перми побывали сразу несколько федеральных министров, в том числе Максим Соколов (тогда возглавлял Министерство транспорта РФ), министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, Николай Никифоров (возглавлявший Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций), Михаил Абызов, теперь уже бывший министр по координации деятельности «Открытого правительства», и работавшая тогда заместителем министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.

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