Елена Синица В Пермском крае может появиться кластер для киносъёмок Поделиться Поделиться Твитнуть

17 июля Пермь посетил заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов. Цель визита — изучение и обсуждение возможных перспектив развития региональной кинематографии.

«В Пермском крае хорошие перспективы для развития кинематографа. Тем более что у края есть история и наследие. Мы понимаем, что сейчас это наследие нужно развивать. С губернатором обсуждалось, что было бы интересным создать некий кластер в Пермском крае, который бы позволил делать натурные съёмки. Также важно создать инфраструктуру, технические помещения, которые позволят снимать в любую погоду. Все необходимые условия для развития киносъёмочной деятельности в крае имеются. Например, удачный опыт по внедрению механизма рибейтов. Он, фактически, один из лучших в стране на данный момент», — сообщает Максим Ксензов.

Также замминистра отметил, что стоит рассматривать возможность продвижения не только документального кино, но и производство любого контента в целом. В том числе контент нового формата: для социальных сетей, интернета, игр

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