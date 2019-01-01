В Пермском крае коронавирус диагностирован ещё у 55 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае выявлено 55 новых случаев заражения COVID-19: 50 человек проходят лечение в больницах, пять — на дому под наблюдением врачей.

Из 55 новых инфицированных — 24 мужчины, 31 женщина. Среди взрослого населения: младше 45 лет — 8 человек, 29 человек в возрасте 45-65, 18 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Ещё 42 человека выписаны из больниц.



За прошедшие сутки также зафиксировано пять летальных исходов: три пациента умерли от COVID-19. Также двое умерли по причинам, не связанным с COVID-19, но были им заражены. Таким образом, на сегодня зафиксировано 202 летальных исхода от COVID-19. Еще 125 случаев смерти инфицированных — не от COVID-19. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7523.





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