В Перми зарплата сотрудников на удалённой работе оказалась на 16% ниже, чем у коллег в офисе Поделиться Поделиться Твитнуть

Количество вакансий в Перми с удалённым режимом работы после отмены режима самоизоляции выросло на 79%, а интерес соискателей к ним — в три раза. Об этом сообщает аналитический центр «Авито Работа».

В целом по стране рост вакансий с удалённой работой составил 14%. Сильнее рост заметен в Екатеринбурге (+212%), Омске (+163%), Красноярске (+161%), Челябинске (+155%) и Саратове (+152%). Возросший интерес соискателей заметен в Омске (+489%), Воронеже (+437%), Екатеринбурге (+424%), Ижевске (+408%) и Барнауле (+375%).

По России чаще всего работодатели предлагают удалённый режим работы в группе профессий «Маркетинг, реклама, PR»; IT, интернет, телеком; страхование и консультирование. В Перми на первом месте по популярности удалённых вакансий также расположилась группа профессий «Маркетинг, реклама, PR»; страхование; управление персоналом; IT, интернет, телеком; консультирование.

В среднем зарплаты в удалённых вакансиях предлагаются на 5% ниже, чем в целом по рынку в России. В зависимости от группы профессий и от региона, они могут и превышать зарплаты в вакансиях с обычным графиком. Однако в Перми «удалёнщикам» готовы платить почти на 16% меньше, чем в целом по рынку.





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