Мария Сыропятова Городской совет по экологии возглавил Виктор Агеев Поделиться Поделиться Твитнуть

Консультативный орган при администрации Перми по вопросам экологии возглавил первый заместитель главы города Виктор Агеев. Постановление об этом опубликовано на сайте мэрии. Агеев заменил на этом посту другого замглавы Перми Игоря Субботина. Начальник управления по экологии и природопользования Перми Дмитрий Андреев занял пост зампредседателя совета.

В состав совета от краевого минприроды вошёл начальник управления окружающей среды этого ведомства Лев Третьяков, от Пермской городской думы депутаты Олег Бурдин, Вероника Куликова, Илья Лисняк и Дмитрий Фёдоров.

Впервые совет по экологии пополнился правозащитниками и экологами. В него вошли координатор проекта защиты малых рек «Слушай соловья» Надежда Баглей, правозащитник Денис Галицкий, председатель правления Пермской краевой общественной организации «Кинологический центр «Бранд» Сергей Голдобин, активист благотворительного фонда «Верность» Элла Кадырова, руководитель Пермского регионального отделения межрегиональной общественной организации экологического и патриотического просвещения «Чистые Игры» Андрей Квиткин, председатель Пермской региональной общественной организации «Ассоциация экологов Пермского края» Светлана Кулакова, президент благотворительно-экологического фонда «Обитаемый Урал» Вячеслав Марков, координатор проекта «Экотакси» Анна Остапенко, президент Фонда культурного и природного наследия «Обвинская роза» Елена Плешкова, председатель общественной молодёжной организации «ZZZ» Георгий Ситников, председатель благотворительного фонда «Потеряшка-Пермь» Диляра Харитонова, председатель ландшафтного сообщества Прикамья «Зеленая Пермь» Оксана Харитонова и координатор инициативной группы «В защиту речки Зеленки» Алексей Хорошев. Кроме того, в состав совета включили и представителей «Всероссийского общества охраны природы»: председатель совета Пермского краевого отделения Юрий Хохлов и председатель совета городского отделения Зоя Ильинская.

Состав совета пополнили представители отрасли образования: заместитель директора по учебно-методической работе Центра дополнительного образования для детей «Луч» Татьяна Евсеева, начальник ветеринарно-санитарной службы Пермского военного института войск национальной гвардии РФ Руслан Жданов и доцент кафедры экологии ПГАТУ Наталья Никитская.

Название совета также претерпело изменения: к экологии и природопользованию в наименование совета было добавлено «обращение с животными без владельцев».

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