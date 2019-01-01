Краевые власти готовы объявить новые торги на строительство здания Пермской художественной галереи Поделиться Поделиться Твитнуть

Проект размещения художественной галереи на площадке завода им. Шпагина

Краевые власти объявят торги на строительство Пермской государственной художественной галереи до конца августа. Об этом сообщил министр строительства региона Андрей Колмогоров на заседании комитета заксобрания по инфраструктуре.

Напомним, на конец мая краевые власти провели уже две процедуры торгов. Первая не привлекла заявок, по итогам второй власти не стали подписывать контракт с участником торов, усомнившись в его опыте. Стоимость строительства галереи на заводе Шпагина превышала 4 млрд руб. Позднее было решено удешевить проект.

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