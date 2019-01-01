Прокуратура выявила опасные игровые площадки в детсадах Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Губахи Пермского кря проверила исполнение детскими садами «Золотой ключик» и «Теремок» законодательства, регламентирующего устройство и содержание детских игровых площадок.

Установлено, что на детских верандах, игровых объектах и площадках не в полной мере обеспечены требования безопасности: конструкции имеют отверстия с острыми краями, незакреплённые листы железа, фрагменты металлической проволоки, что может нанести травмы.

По итогам проверки в адрес директоров садов внесены представления, которые находятся на рассмотрении. Устранение нарушений — на контроле прокуратуры.

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