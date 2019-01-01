На дорогах Перми выявили три автобуса с неисправными тормозами Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 17 по 23 августа 2020 года на территории Перми прошло профилактическое мероприятие «Автобус». Проверку транспортных средств проводили инспекторы технического надзора ГИБДД и инспекторы дорожно-патрульной службы. Автобусы осматривали в пунктах отправления и прибытия, а также на пути их следования.

Автоинспекторы проверили легальность работы перевозчиков, прохождение медицинских осмотров перед рейсами и соблюдение времени труда и отдыха водителей при управлении автобусами, сообщает «Рифей-Пермь».

Всего за прошедшую неделю автоинспекторы выявили более 200 нарушений правил дорожного движения, допущенных водителями автобусов. Кроме того, в ходе рейда было проверено более 340 транспортных средств, из которых 61 автобус оказался неисправным. При этом у трех автобусов была неисправна тормозная система, а у 4 — рулевое управление. В результате за выявленные нарушения два должностных лица были привлечены к административной ответственности.

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