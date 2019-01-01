В Перми нашли ребёнка, объявленного в розыск в Болгарии Поделиться Поделиться Твитнуть

Судебные приставы Перми установили местонахождение ребёнка, объявленного в розыск на основании заявления его отца — гражданина Республики Болгария.

Ранее приставам поступил запрос департамента государственной политики в сфере защиты прав детей министерства образования и науки РФ, согласно которому необходимо было установить местонахождение трёхлетнего мальчика, родившегося в Софии и являющегося гражданином Болгарии. Ребёнок в июне 2019 года въехал на территорию Российской Федерации вместе со своей матерью.



Cудебные приставы возбудили исполнительное производство и розыскное дело. Женщина имела прописку в Екатеринбурге, а в Перми проживали её родственники. В результате проверки пермского адреса было установлено, что мать вместе с ребенком гостят у близких. Должнице вручили постановление о возбуждении исполнительного производства и разъяснили возможность урегулирования ситуации в рамках процедуры медиации.



От проведения медиации женщина отказалась, пояснив, что она вместе с сыном, имеющим двойное гражданство — Республики Болгарии и Российской Федерации, не намерена возвращаться в Болгарию. В настоящее время она проживает в Екатеринбурге, имеет официальное место работы, сын посещает детский сад. С отцом мальчика отношения поддерживаются.



Также женщина пояснила, что в настоящее время она разводится с мужем. Решение суда о разводе, определении места жительства ребёнка с матерью и взыскании алиментов с отца устояло уже в двух инстанциях и в ближайшее время должно вступить в законную силу.







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