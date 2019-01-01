В Пермском крае выявлено ещё 59 заражений коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

За предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 59 новых случаев заражения COVID-19: 43 человека проходят лечение в больницах, 16 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7468. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% — этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе.



Из 59 новых инфицированных — 20 мужчин, 37 женщин, двое детей (мальчик и девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет — 12 человек, 27 человек в возрасте 45-65, 18 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



За прошедшие сутки также зафиксирован один летальный исход: пациент умер от COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 199 летальных исходов от COVID-19. Ещё 123 случая смерти инфицированных — не от COVID-19.

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