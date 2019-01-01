В Пермском крае участки трассы М7 переданы в федеральную собственность Поделиться Поделиться Твитнуть

В Прикамье участки трассы М-7 «Волга» переданы из краевой в федеральную собственность. Это части Южного и Западного обходов, а также дорога Пермь — Краснокамск с 54 по 60 км. Всего — 32 км. Об этом сообщает ВЕТТА.

Эти участки трассы М-7 «Волга» в Прикамье включены в программу по капремонту. После её реализации значительно увеличится пропускная способность.

Так, в 2021 году запланирован ремонт 10 км трассы после отворота на Кудымкар. Там дорогу расширят до четырёх полос, также построят двухуровневую развязку.

Кроме этого, до четырёх полос будет расширен участок перед поворотом на объездную Краснокамска​ и сам обход города.​ Работы планируется завершить к 2023 году.

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