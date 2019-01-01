За сутки в Пермском крае от коронавируса скончался один человек
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
За прошедшие сутки в Пермском крае зафиксирована смерть одного пациента от коронавируса. Всего с начала эпидемии в Пермском крае от коронавируса скончались 199 человек.
Ещё 123 человека были заражены, но скончались от других заболеваний.
Всего в регионе подтверждено 7409 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Поделиться
Твитнуть