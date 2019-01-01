За сутки в Пермском крае от коронавируса скончался один человек Поделиться Поделиться Твитнуть

За прошедшие сутки в Пермском крае зафиксирована смерть одного пациента от коронавируса. Всего с начала эпидемии в Пермском крае от коронавируса скончались 199 человек.

Ещё 123 человека были заражены, но скончались от других заболеваний.

Всего в регионе подтверждено 7409 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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