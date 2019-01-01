Дмитрий Енцов журналист В Пермском крае – 60 новых случаев заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным управления Роспотребнадзора, 23 августа в Пермском крае подтверждено 60 новых случаев заражения коронавирусом.

Среди них — 34 женщины, 26 мужчин. 46 человек госпитализированы, и 14 проходят лечение в домашних условиях.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в Прикамье выявлено 7409 случаев заражения. 5205 человек выздоровели, 1883 — проходят лечение сейчас, 321 — скончался.

Подозрение на инфекцию выявлено у 207 жителей, все они ожидают результатов тестирования.

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