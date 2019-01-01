Дмитрий Енцов журналист За сутки в Прикамье скончались два пациента с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации министерства здравоохранения Пермского края, за последние сутки в медучреждениях региона скончались два пациента с диагностированным коронавирусом.

При этом один пациент умер непосредственно от инфекции, у второго вирус оказался сопутствующим фактором летального исхода.

Таким образом, на сегодняшний день с начала пандемии в регионе скончался 321 пациент с диагностированным COVID-19.

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