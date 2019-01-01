Мария Сыропятова За время самоизоляции в Пермском крае подорожали микроволновки, смартфоны и стиральные машины Поделиться Поделиться Твитнуть

С апреля по июль 2020 года в Пермском крае выросли средние цены на бытовую технику и мобильные телефоны. Согласно данным Пермьстата, больше всего подорожали микроволновые печи: если в апреле в среднем за одну микроволновку пермяки отдавали 5892 руб., то в июле — уже 7099 руб. (на +20,5%).

На втором месте по росту цен оказались смартфоны: в среднем эта категория за четыре месяца подорожала на 15,2% — с 9,8 тыс. руб. до 11,3 тыс. руб.

На третьем месте по росту оказались стиральные машины. Если в апреле пермяки отдавали за одну стиральную машину 23,2 тыс. руб., то в июле — уже 25,6 тыс. руб. (+9,7%).

Выросли цены и на флешки (+7,6%), в среднем они прибавили в цене с апреля по май 42 руб., фотоаппараты подорожали на 532 руб. (+7,44%).

При этом средние цены на электроутюги, миксеры и электропылесосы за период самоизоляции упали.

В среднем электроутюги потеряли в цене 350 руб.: если в апреле в среднем утюг 3 тыс. руб., то в июле — 2,7 тыс. руб. Электропылесосы также подешевели — на 485 руб., с 7082 руб. в апреле до 6596 руб. в июле.

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