Михаил Суслов Среди глав муниципалитетов самым обеспеченным стал мэр Березников Сергей Дьяков И это несмотря на то, что его доход снизился за год в 14 раз Поделиться Поделиться Твитнуть

Руководители муниципалитетов Пермского края отчитались о своих доходах и имуществе за 2019 год. Самым богатым, как и в прошлые годы, стал глава Березников Сергей Дьяков. За 2019 год он задекларировал 31,8 млн руб. Доход по основному месту работы составил 2,8 млн руб.

Стоит отметить, что доход Сергея Дьякова, по сравнению с 2018 годом, снизился в 14 раз — с 452,8 млн руб. Как указано в декларации за 2019 год, в собственности мэра находятся два земельных участка (1,3 тыс. кв. м.), жилой дом (221,1 кв. м), три квартиры (общая площадь — 354,3 кв. м) и гараж. В общей собственности находятся еще одна квартира и четыре нежилых помещения. Ему также принадлежат лодка Badger и снегоход LYNX COMMANDER. Его супруга задекларировала за 2019 год 2,2 млн. руб. Она владеет квартирой 96,5 кв. м.

Второе место по уровню доходов принадлежит главе Лысьвенского городского округа Александру Гончарову. За прошлый год он заработал 8,8 млн руб. В его собственности находятся квартира (81,9 кв. м) и три машины: Porshe Cayenne, Kia Sportage и Kia Sorento. Супруга Гончарова задекларировала 1,1 млн руб.

На третьем месте по уровню доходов оказался глава администрации Чайковского городского округа Юрий Востриков — 6,9 млн руб. Ему принадлежат земельный участок (975 кв. м), жилой дом (300,6 кв. м) и автомобиль Land Cruiser 150.

Глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз указал в декларации доход в 6,4 млн руб. Он владеет земельным участком (1 тыс. кв. м), двумя помещениями и автомобилями: УАЗ 3909, Toyota Land Grauser, Hyundai Solaris, Jaguar F-Pace, катером и прицепом.

Глава Соликамского городского округа Алексей Федотов за прошлый год заработал 4 млн руб. Он владеет двумя земельными участками (3,5 тыс. кв. м), жилым домом (42,3 кв. м), автомобилем Lexus RX200t, грузовиком Toyota Hilux, снегоходом Skandic WT 600 и двумя прицепами.

Доходы меньше миллиона рублей указали главы Кудымкара — Наталья Стоянова (901 тыс. руб.), Куединского муниципального района — Анатолий Верхоланцев (812 тыс. руб.), Гайнского муниципального округа — Елизавета Шалгинских (788 тыс. руб.) и экс-глава Сивинского района - Наталья Богданова (783 тыс. руб.)

Напомним, мэр Перми Дмитрий Самойлов задекларировал за 2019 год доход в размере 6,8 млн руб.

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