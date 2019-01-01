Михаил Суслов Самыми богатыми чиновниками администрации Перми стали Дмитрий Самойлов, Ольга Немирова и Андрей Усов Поделиться Поделиться Твитнуть

Сотрудники городской администрации отчитались о своих доходах за 2019 год. Самым богатым чиновником стал мэр Дмитрий Самойлов с годовым доходом 6 млн 889 тыс. рублей (на миллион больше, чем в 2018). В собственности Самойлова находятся две квартиры площадью 335 и 87,1 кв. м.

У него также имеется по четверти доли ещё двух квартирах площадью 88,8 и 132,2 кв. м. Мэр имеет доли и в двух земельных участках, в гараж-боксе и подземной автостоянке. В собственности находятся два автомобиля: Jeep Grand Cherokee 2006 года и Audi Q7 2012 года. Его жена задекларировала доход в 456 тыс. рублей.

На втором месте в топе экс-начальница департамента земельных отношений администрации Ольга Немирова. За 2019 год она заработала 6 млн 802 тыс. рублей (на 4,6 млн. рублей больше, чем в 2018). В собственности у нее имеется жилой дом на 83,2 кв. м, земельный участок на 1739 кв. м и баня 37,6 кв. м. и Hyundai Solaris 2018 года.

Третье место по доходам у главы администрации Свердловского района Андрея Усова - 6 млн 261 тыс. рублей (на 3 миллиона больше, чем в 2018). В собственности у господина Усова квартира площадью 93, 1 кв. м и автомобиль Audi Q8 2019 года.

На четвёртом месте начальник управления записи актов гражданского состояния администрации Перми Светлана Бердникова. Её доход за 2019 год составил 4 млн. 44,6 тыс. Ей принадлежит также земельный участок 535 кв.м., жилой дом 27,1 кв.м., квартира 62,3 кв. м., а также автомобиль Hyundai Solaris 2013 года.

Пятёрку лидеров замыкает глава администрации Дзержинского района Александр Стяжкин. Его доход - 3 млн. 971,8 тыс. рублей. В его собственности 2/3 доли квартиры площадью 105,5 кв. м., два земельных участка в 1050 кв. м. и 1465 кв. м., Mazda CX5 2019 года.

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