В Пермском крае за сутки выявлено 57 заражённых коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал актуальные данные по заболеваемости COVID-19 за прошедшие сутки. В регионе выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом. Большая часть заболевших — 45 человек — проходят лечение в стационарах, 12 заражённых лечатся амбулаторно.

Общее число заболевших коронавирусом в Пермском крае составило 7,3 тыс. человек. Ежесуточный прирост составляет 0,8%, коэффициент распространения — 0,9.

Стоит отметить, что смертность от COVID-19 в регионе растёт: за прошедшие сутки зафиксирован ещё один летальный случай. Общее количество умерших от коронавируса составило 197 человек, ещё 122 инфицированных жителя Прикамья скончались от других причин.

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