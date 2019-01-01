Михаил Суслов В Прикамье за месяц снизились темпы ввода жилья Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Пермьстата, в Пермском крае за период с января по июль 2020 года введено в эксплуатацию 497,7 тыс. кв. м жилья.

Это на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но темпы ввода значительно снизились. Если с января по июнь превышение прошлогоднего темпа составляло 11,7%, то только за один июль он замедлился в два раза.

При этом основную долю ввода составляет индивидуальное жильё: 283,1 тыс. кв. м против 214,6 тыс. кв. м многоквартирного.

Отметим, что, по итогам первого полугодия, Пермский край по объёму ввода жилья занимал 16-е место в России и пятое — в Приволжском федеральном округе.

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