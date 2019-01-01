«Уралкалий» передал соликамским спасателям аварийно-спасательный автомобиль Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня состоялась передача ключей от аварийно-спасательного автомобиля, приобретённого на средства «Уралкалия», Соликамской городской службе спасения.

Новый полноприводный спецавтомобиль сконструирован на базе ГАЗ 27057 и предназначен для транспортировки спасательных расчётов с аварийно-спасательным оборудованием на борту, оперативного развёртывания на месте и проведения спасательных операций в местах природных или техногенных катастроф.

Автомобиль разделён на два отсека: отсек боевого расчёта и отсек с аварийно-спасательным оборудованием.

Спецавтомобиль полностью укомплектован необходимым оборудованием: радиостанцией, лестницей длиной более 10 м, тремя дыхательными аппаратами, комплектом эластичных домкратов, переносным штативом с лебёдкой и спасательной привязью, пожарно-техническим инвентарём, средствами индивидуальной защиты, гидрокостюмом, газоанализатором, носилками, автономным насосом, комплектом гидравлического аварийно-спасательного инструмента и т. д.

Алексей Федотов, глава Соликамского городского округа:

— «Уралкалий» — наш надёжный социальный партнёр, который помогает Соликамскому городскому округу в реализации многих социальных проектов.

Сегодня новый автомобиль получает Соликамская аварийно-спасательная служба. Уверен, что благодаря профессионализму сотрудников службы спасения и при помощи этого нового автомобиля мы сможем сделать наш город более комфортным и безопасным.

Андрей Воложанинов, начальник МКУ «Управление гражданской защиты Соликамского городского округа»:

— До настоящего момента на вооружении городской службы спасения был автомобиль 2007 года выпуска, который уже полностью выработал свой ресурс. Благодаря помощи «Уралкалия» с приобретением аварийно-спасательного автомобиля, мы сможем более эффективно справляться со своими задачами. Так, только в 2019 году Соликамской службой спасения было совершено почти 1000 выездов.

Максим Томилин, генеральный директор ООО «Уралкалий-Ремонт»:

— Для «Уралкалия» вопросы безопасности всегда стоят на первом месте. Это относится и к работе сотрудников на наших производственных площадках. Не в меньшей степени это относится ко всем членам наших семей — все мы ходим по одним и тем же улицам, пользуемся магазинами, школами, детскими садами, общественным транспортом. Поэтому многие наши проекты поддержки города направлены на создание благоприятной, комфортной, а главное, безопасной среды проживания всех жителей Соликамска.

В течение последних пяти лет «Уралкалий» оказал содействие Соликамскому городскому округу в реализации ряда проектов, направленных на обеспечение безопасности населения.

Полиции города были переданы четыре служебных автомобиля «Лада Гранта», детской городской поликлинике — два автомобиля «Лада Ларгус». При поддержке «Уралкалия» были смонтированы системы видеонаблюдения, освещения и контроля доступа в образовательных учреждениях Соликамска, а также приобретено программное обеспечение АРМ «Диспетчер» для службы 112.

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