Михаил Суслов Просроченная задолженность по зарплате в строительстве и транспорте Прикамья составила 6,3 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермьстат опубликовал данные по суммарной задолженности по зарплате в строительной и транспортной сферах.

На 1 августа она составила 6,3 млн руб. Большая часть задолженности приходится на организации транспорта (98,9% от общей суммы).

Объём просроченной задолженности по учитываемому кругу видов экономической деятельности в 67,9 раза превышает месячный фонд оплаты труда работников организаций, имеющих такую задолженность. В расчёте на одного работника сумма просроченной задолженности сложилась в размере 78,1 тыс. руб.

Численность работников, перед которыми организации имеют просроченную задолженность по заработной плате, составила 80 человек. Наибольшая часть долгов по зарплатам — у организаций в Березниках (6,181 млн руб.) и Перми (69 тыс. руб.).

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