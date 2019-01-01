Елена Лодыгина журналист Иностранцев, приезжающих в Пермский край, будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию Поделиться Поделиться Твитнуть

В четверг, 20 августа, оперативный штаб по борьбе с COVID-19 под председательством главы региона Дмитрия Махонина одобрил новый указ по мероприятиям в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции.

В пункте №6 указано, что все иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в Пермский край для работы или учёбы, должны выполнять требования по самоизоляции на 14 дней со дня прибытия.

Как пояснили в пресс-службе краевого правительства, данное требование было и в прошлом указе и будет действовать до особого распоряжения оперативного штаба.

Напомним, в отличие от прежнего указа, которым вводился запрет на осуществление многих видов деятельности, в новом — запрет будет действовать лишь в отношении детских игровых комнат, развлекательных и досуговых учреждений, а также ночных клубов.

Новым указом разрешено проведение спортивных мероприятий с количеством болельщиков не больше 20% от количества посадочных мест, бань, саун. С 1 сентября открываются театры, кинотеатры, но для зрителей будет доступно только 50% мест от вместимости залов, посещать мероприятия можно будет только в средствах индивидуальной защиты и при условии соблюдения социальной дистанции.

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