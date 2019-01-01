Елена Синица В Перми на всю осень прекратится движение трамваев по ул. Уральской Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми с 19 сентября по 28 ноября будет приостановлено движение трамваев по ул. Уральской на участке от ул. Пролетарской до ул. Розалии Землячки.

Как сообщили в горадминистрации, связано это с ремонтными работами и обновлением путей.

О том, как именно изменится движение трамвайных маршрутов, следующих до микрорайона Висим, будет сообщено дополнительно.

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