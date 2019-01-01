Дмитрий Енцов журналист В Перми вновь началась массовая волна сообщений о минировании зданий Поделиться Поделиться Твитнуть

В четверг, 20 августа, в административные здания Перми (в первую очередь — суды и администрации) вновь стали поступать массовые сообщения о взрывных устройствах. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на министерстве территориальной безопасности.

По информации ведомства, пока ни одно из сообщений не оказалось реальным. При этом сообщения, скорее всего, исходили от одного человека.

Напомним, прошлая «волна минирований» прошла в Перми 13 августа.

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