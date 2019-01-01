В Прикамье за сутки — 62 новых случая заражения коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным управления Роспотребнадзора на 20 августа, на территории Пермского края зафиксировано 62 новых случая инфицирования коронавирусом.

Среди них — 31 мужчина, 30 женщин и один ребёнок. 49 человек госпитализированы, 13 лечатся в домашних условиях.

Таким образом, общее количество заболевших в регионе за всё время составляет 7234 человека. Сейчас лечение проходят 1830 человек, 5088 выздоровели, 316 скончались.

Подозрение на инфекцию выявлено у 63 жителей, они ждут результатов тестирования.

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