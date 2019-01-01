Елена Синица Средняя зарплата в Прикамье за год выросла на 2,5% Поделиться Поделиться Твитнуть

Средняя заработная плата в Прикамье составляет 42 885 руб. Такие данные опубликовал Пермьстат.

Эта сумма на 2,5% больше, чем была год назад. Однако при этом реальный размер заработной платы в сравнении с прошлым годом сократился на 0,8%.

Больше всего в июне зарабатывали в среднем сотрудники сферы добычи полезных ископаемых —58 452 руб. Также доходы свыше 50 тыс. руб. отмечены в сферах информации и связи — 55 693 руб., финансов и страхования — 55 345 руб., госуправления — 54 575 руб., обеспечения электричеством, газом и паром —50 014 руб.

Работники области профессиональной, научной и технической деятельности в среднем зарабатывали 51 320 руб.



Наименьший доход имеют сотрудники гостиниц и предприятий общепита — 19 883 руб. В сфере сельского хозяйства заработок в среднем составляет 25 178 руб., в сфере недвижимости — 28 392 руб.. Менее 30 тыс. руб. средняя заработная плата отмечена и в сфере услуг.

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