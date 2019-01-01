Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В пермских школах 1 сентября разрешены линейки с ограничениями Поделиться Поделиться Твитнуть

Оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса 20 августа разрешил в Пермском крае проведение в День знаний, 1 сентября, школьных линеек.

Но они могут быть организованы исключительно на открытом воздухе и при условии, что участников будет не более 400, а площадь школьного двора составит более чем 4 кв. м на каждого человека.

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