Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Прикамье разрешены спортивные мероприятия с числом зрителей не более 20% от количества мест Поделиться Поделиться Твитнуть

Оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса 20 августа разрешил в Пермском крае проведение спортивных мероприятий в присутствии зрителей, но их число не должно превышать 20% от количества зрительских мест на стадионе или площадке.

Кроме того штаб разрешил открыть библиотеки, фудкорты в торговых центрах, сауны и бани; проводить пикетирование и заниматься экологическим туризмом. Музеям и выставочным залам разрешено проводить экскурсии группами не более десяти человек.

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