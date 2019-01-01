Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театр оперы и балета поделился планами на сезон Поделиться Поделиться Твитнуть

Открытие сезона в Пермском театре оперы и балета состоится 5 сентября. На вечере балетов Джорджа Баланчина будет присутствовать один зритель: главный режиссёр Марат Гацалов решил, несмотря ни на что, воплотить в жизнь свой «антивирусный» проект «Один на один». На следующий день, 6 сентября, тот же балетный вечер смогут посмотреть все, кто купит билет, но с учётом требований Роспотребнадзора по 50%-й заполняемости зала.

В сентябре Пермский театр оперы и балета, по традиции начинающий каждый свой сезон с произведений Петра Ильича Чайковского, покажет балет «Лебединое озеро» (6+) и оперу «Евгений Онегин» (12+). Кроме того, в афише значатся «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини и «Баядерка» Людвига Минкуса: этот спектакль будет показан в рамках просмотров Национальной театральной премии «Золотая маска».

Первый симфонический концерт сезона намечен на конец сентября: оркестр театра под управлением главного дирижёра Артёма Абашева исполнит ораторию Йозефа Гайдна «Сотворение мира».

Первой оперной премьерой после карантина станет «Дон Жуан» (18+) Вольфганга Амадея Моцарта в постановке Марата Гацалова и Артёма Абашева. Премьера готовилась к Дягилевскому фестивалю 2020 года, а музыкальным руководителем должен был стать Теодор Курентзис. Не срослось. Событие намечено на середину октября.

В конце октября пройдёт конкурс артистов балета «Арабеск». На открытии планируется премьера балета «Анюта» (6+) Валерия Гаврилина в постановке народного артиста СССР Владимира Васильева.

В первой половине сезона также состоится премьера оперы «Любовь к трём апельсинам» (16+) Сергея Прокофьева в постановке Филиппа Григорьяна и балета, название которого театр объявит позже. Судя по осторожным намёкам, речь идёт об одноактной постановке нового художественного руководителя балетной труппы Антона Пимонова.

Во второй половине сезона Пермская опера представит новую версию «Кармен» (18+) Бизе, над которой работает режиссёр Константин Богомолов, и возобновление оперы «Богема» (16+) Джакомо Пуччини в постановке Филиппа Химмельманна. Его ждали весной 2020 года, но из-за ситуации с распространением коронавируса и ограничений в работе театров событие было отложено.

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