Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми начинается концертно-театральный сезон Оперативный штаб по противодействию коронавирусу разрешил c 1 сентября работу театров, кинотеатров и концертных залов Поделиться Поделиться Твитнуть

В Прикамье начинается концертно-театральный сезон. В ближайшие выходные состоится ландшафтное представление на горе Крестовой в Губахе, а уже в начале сентября пройдут первые премьеры, поскольку оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции на своём заседании 20 августа разрешил с 1 сентября работу зрелищных учреждений с учётом соблюдения санитарных рекомендаций Роспотребнадзора.

Пермский академический Театр-Театр давно готов к встрече со зрителем: здесь отрепетированы несколько спектаклей, которые так и просятся на сцену. Первой премьерой нового сезона станет опера для драматического театра «Антигона», которая будет показана уже в вечер открытия сезона.

«Антигона» — авторский проект театра. Оперу специально для постановки в Перми написала композитор Ольга Шайдуллина. Постановщик спектакля — Роман Феодори, это первая работа в Перми культового режиссёра из Красноярска. Художник-постановщик — Даниил Ахметов. Впервые в качестве музыкального руководителя спектакля выступит Владимир Никитенков, главный хормейстер Театра-Театра.

Художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм слышал оперу в концертном исполнении, и она его, по его собственным словам, потрясла.

Театр тщательно готовится исполнять требования Роспотребнадзора. Зал должен быть заполнен наполовину, и билеты будут продаваться по особой схеме: вокруг каждого проданного зрительского места будут блокироваться места справа и слева. Если зрители придут вдвоём или втроём, они смогут сидеть вместе, но на заполняемость зала это не повлияет: как только будут проданы 50% билетов, продажа прекратится.

Всем входящим будут измерять температуру, капельдинеры будут следить за наличием у зрителей индивидуальных средств защиты.

Театр-Театр смог установить гибкую и удобную схему продажи билетов, потому что у него есть собственная касса и собственная электронная база зрительских мест. «Балет Евгения Панфилова» так поступить не может: он продаёт билеты через Городские зрелищные кассы, к тому же выступает на разных площадках. Поэтому «панфиловцы» решили не делать, как раньше, большие балетные вечера из двух отделений; каждый вечер будут показывать дважды один и тот же одноактный балет: первое представление в 19:00, затем перерыв на санитарную обработку зала, а в 21:00 — второй показ того же спектакля. Продаваться будет 50% мест, вокруг каждого места будут блокироваться соседние. Если зрители захотят сесть рядом, они смогут это сделать, но капельдинеры будут следить за тем, чтобы не образовывалось больших скоплений, а также за наличием масок.

Точную дату открытия сезона директор театра Марина Несенчук назвать не смогла: все дома и дворцы культуры, которые театр использует в качестве площадок в ожидании постройки собственного зала, будут открываться в разные даты; но ориентировочно это случится 15 — 16 сентября. В первый вечер покажут, по традиции, дивертисмент «Пляж Комильфо», во второй — премьеру «Земля обетованная».

Пермский театр оперы и балета откроет новый сезон 5 сентября «Балетами Джорджа Баланчина». В зале будет находиться один зритель: театр решил несмотря ни на что реализовать «антивирусный» проект главного режиссёра Марата Гацалова «Один на один». Для широкой публики театр откроется тем же спектаклем 6 сентября.

Билеты на этот вечер будут продаваться с расчётом заполняемости зала не более чем на 50%. Каждый зритель сможет приобрести несколько билетов рядом, если он хочет прийти с семьёй или друзьями. Места справа и слева от одного или нескольких зрителей, пришедших вместе, останутся пустыми.

Театр юного зрителя будет открывать сезон, похоже, последним из пермских театров. Точная дата зависит от хода ремонта, который планируется закончить к концу октября. На открытии (ориентировочно — 27 октября, но дата может измениться) покажут премьеру «Я вижу солнце» по прозе Нодара Думбадзе в постановке Михаила Скоморохова, а сразу после неё — ещё одну, «Алиса в Стране Чудес» в постановке Майкла Ханта.

В сентябре и октябре ТЮЗ будет выступать на сцене ДК Всероссийского общества слепых. В репертуаре — около десяти названий, это спектакли, которые легко инсталлировать на чужой площадке.

Театр кукол отважно решил открыться после перерыва уже 2 сентября. Правда, речь идёт о малом зале. Первыми будут показаны спектакли, предназначенные для семейного просмотра — «Сказка про девочку Аню и кошку Алиску» и «Как на Машу зубки обиделись». Театр ожидает родителей с детьми, продумана соответствующая рассадка зрителей.

Большой зал планируется открыть в конце сентября. Он рассчитан на школьные культпоходы, а будут ли они этой осенью — вопрос сложный, поэтому театр даёт себе достаточный срок для продажи билетов. На открытии планируется премьера «Хозяйки Медной горы» с артисткой «Балета Евгения Панфилова» Валерией Камаевой в заглавной роли. Правда, режиссёр спектакля Олег Жюгжда пока не может выехать в Россию из родной Белоруссии, и неизвестно, когда начнутся репетиции.

Первый после перерыва концерт в Пермской краевой филармонии запланирован на 3 сентября: квартет русских народных инструментов «Каравай» выступит с премьерной программой «Музы войны». Событие готовилось к 9 мая, но пришлось перенести. На конец сентября планируется официальное торжественное открытие сезона и цикл концертов из произведений Петра Ильича Чайковского, которому в мае этого года исполнилось 180 лет. 21 сентября должен выступить Уральский камерный хор с фрагментами из «Литургии Иоанна Златоуста», а 22 сентября — любимый пермяками квартет им. Ойстраха (Москва) с камерными произведениями Чайковского. Хоровой концерт пока в «подвешенном» состоянии — нужно разрешение Роспотребнадзора.

Заместитель директора филармонии Ольга Добрынина подтвердила проведение осенью популярных фестивалей, которые были отменены весной: фестиваль Владимира Спивакова должен состояться 6 — 10 октября, а фестиваль Дениса Мацуева — 14 — 17 ноября.

С этими фестивалями у филармонии возникла проблема: были распроданы все билеты, а вернуть их пожелали очень немногие, поэтому выполнить требование Роспотребнадзора по 50 %-ной заполняемости зала будет очень сложно. Остаётся надеяться, что к октябрю ограничения будут сняты полностью, а если нет, филармония надеется договориться с музыкантами о проведении дополнительных концертов. Переговоры уже ведутся.

Частная филармония «Триумф», о судьбе которой пермские меломаны так пеклись, что даже начали скидываться деньгами, открывается в двадцатых числах сентября концертом вокального ансамбля MusicArterna four, в программе которого значатся, кроме прочего, премьеры сочинений современных композиторов.

Арт-директор концертного зала Сергей Аристов сообщает, что в сезоне 2020/21 планируется концерт пианиста Антона Батагова с новой программой, сольный концерт барочной музыки меццо-сопрано Дарьи Телятниковой (пермяки помнят её в операх «Дон Жуан» (Церлина) и «Милосердие Тита» (Секст), которая входит в ТОП-10 лучших оперных певцов России по версии журнала OK-magazine.

«Триумф» продолжает сотрудничество с Электротеатром «Станиславский» и театром «Практика», а также начинает работу над собственной постановкой оперы.

Зал «Триумфа — трансформер, он может подстраиваться под любую рассадку с соблюдением рекомендаций по социальной дистанции. Закуплены санитайзеры, в фойе будет организована продажа медицинских масок и перчаток.

Первый театральный фестиваль после карантина пройдёт на «Заводе Шпагина» 25 — 28 сентября. Фестиваль «РемПуть» под руководством режиссёра Владимира Гурфинкеля — это пять спектаклей-хэдлайнеров и около 20 постановок, созданных специально для фестиваля.

Кинотеатры по решению оперштаба тоже начинают работу с 1 сентября и с теми же требованиями и ограничениями, что и театры.

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