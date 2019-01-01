Дмитрий Енцов журналист В Пермском крае за сутки — 61 новый случай заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

По данными управления Роспотребнадзора, на 19 августа в регионе выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Ветта».

Среди них — 29 женщин, 29 мужчин и трое детей. 42 человека госпитализированы, 19 — лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Таким образом, с начала пандемии в Прикамье вирусом заразились 7172 человек. 5038 — выздоровели, 1820 сейчас проходят лечение, 314 — скончались.

72 человека находятся под подозрением на инфицирование, они ожидают результатов тестирования.

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