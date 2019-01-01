Мария Сыропятова Индекс промышленного производства в Пермском крае снизился на 8,1% Поделиться Поделиться Твитнуть

Индекс промышленного производства в Пермском крае в июле 2020 года, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, упал на 8,1%. Об этом сообщает Пермьстат.

Самое большое снижение наблюдается по показателям водоснабжения и утилизации отходов (на 20,3%), электричества и газа (на 11,9%), в секторе добычи полезных ископаемых (на 1,2%) и в обрабатывающих производствах (на 5,5%).

При этом можно сделать вывод, что, по сравнению с июнем 2020 года, в июле снижение экономики Пермского края остановилось. Индекс промпроизводства за прошлый месяц оказался на том же уровне, что и в июне. В секторе добычи полезных ископаемых, по сравнению с предыдущим месяцем, в июле наблюдался рост на 9,1%.







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