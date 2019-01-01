Михаил Суслов В Пермском крае за сутки от коронавируса умерли три человека Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации регионального минздрава, за сутки в Прикамье скончались трое заражённых коронавирусом: двое — от COVID-19, один — от другой болезни. Таким образом, общее число умерших достигло 314.

Отметим, что 1941 человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача.

Всего проходят лечение 1831 человек: 1759 человек с коронавирусом, а также 72 пациента с ОРВИ, пневмонией, по ним ожидается подтверждение на COVID-19).

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