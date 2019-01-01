Дмитрий Енцов журналист Градостроительный комитет гордумы одобрил смену зонирования «Товарного двора» для строительства квартала «Пермь-сити» Вопрос будет рассмотрен на заседании Пермской гордумы 25 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

Концепция административно-делового комплекса «Пермь-сити»

На заседании комитета Пермской гордумы по градостроительству, планированию и развитию территории депутаты без дебатов поддержали изменение параметров территории «Товарного двора» — участка около ДКЖ, расположенного в районе Транссибирской железнодорожной магистрали от «тоннеля» на ул. Локомотивной до станции Пермь II. На этом участке к 300-летию города планируется организовать деловой квартал «Пермь-сити» с тремя небоскрёбами.

Ранее инициативу поддержала комиссия по землепользованию и застройке. Напомним, с соответствующей инициативой выступило министерство имущества и земельных отношений Пермского края. Министерство просило установить на них зону обслуживания и деловой активности местного значения с параметрами высотности в 150 м и 75 м.

Проект частично вносился на рассмотрение комиссии ещё в марте этого года. Тогда заявитель указал, что максимальная этажность небоскрёбов составит 31 этаж. И это значительно ниже, чем указано в первоначальном проекте, презентованном ещё в мае 2019 года на градостроительном совете при главе города.



Причиной «снижения» высотности является проходящая над этой территорией глиссада — траектория заходящих на посадку самолётов. Рядом с небоскрёбами запланировано строительство концертно-спортивного комплекса на 10,5 тыс. мест. После мартовского обсуждения проект должен был быть направлен на публичные слушания, но вопрос «затормозился» из-за пандемии коронавируса и запрета на публичные мероприятия. В августе слушания всё же состоялись.

Теперь этот вопрос будет рассмотрен на заседании гордумы 25 августа.

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