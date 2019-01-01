Дмитрий Енцов журналист Проект изменения параметров для строительства Пермь-сити рекомендован к рассмотрению на гордуме На участке около ДКЖ можно будет построить небоскрёб высотой до 150 м Поделиться Поделиться Твитнуть

Внешний вид проектируемого комплекса

На заседании комиссии по землепользованию и застройке 14 августа было рассмотрено заявление министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края относительно изменений параметров территории «Товарного двора», то есть участка около ДКЖ, расположенного в районе Транссибирской железнодорожной магистрали от «тоннеля» на ул. Локомотивной до станции Пермь II.

На этом участке к 300-летию города планируется организовать деловой квартал «Пермь-сити» с тремя небоскрёбами.

Министерство просит установить на них зону обслуживания и деловой активности местного значения с параметрами высотности в 150 м и 75 м.

Проект частично вносился на рассмотрение комиссии ещё в марте этого года. Тогда заявитель указал, что максимальная этажность небоскрёбов составит 31 этаж. И это значительно ниже, чем указано в первоначальном проекте, презентованном ещё в мае 2019 года на градостроительном совете при главе города.

Напомним, тогда анонсировалось, что самым высоким зданием «Пермь-сити» станет 66-этажный небоскрёб административного назначения высотой 283 м. Вторая высотка предполагает 51 этаж (176 м). Здесь должны разместиться гостиница и апартаменты. Третий небоскрёб также будет 51-этажным, но высотой 223 м.

Причиной «снижения» высотности является проходящая над этой территорией глиссада — траектория заходящих на посадку самолётов.

Рядом с небоскрёбами запланировано строительство концертно-спортивного комплекса на 10,5 тыс. мест.

После мартовского обсуждения проект должен был быть направлен на публичные слушания, но вопрос «затормозился» из-за пандемии коронавируса и запретом на публичные мероприятия. В августе слушания всё же состоялись.

14 августа комиссия по землепользованию и застройке утвердила их результаты (там возражений не было) и вынесла рекомендацию главе Перми вынести вопрос изменений параметров на обсуждения депутатов Пермской городской думы.

Концепция "Пермь-сити" с изменёнными параметрами

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