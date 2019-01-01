Дмитрий Енцов журналист В Прикамье за сутки — 64 новых случая коронавирусной инфекции Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным управления Роспотребнадзора, на полдень 18 августа в Пермском крае выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом.

Среди них — 38 женщин, 25 мужчин и один ребёнок. 42 человека проходят лечение в больницах, 22 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе зафиксировано 7111 случаев заражения коронавирусом. 4995 пациентов уже выздоровели, 1805 сейчас проходят лечение, 311 — скончались.

Подозрение на коронавирус выявлено у 34 человек. Все они ожидают результатов тестирования.

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