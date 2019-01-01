Михаил Суслов Пермская приёмная Дмитрия Медвева запустила видеопроект на Youtube-канале Поделиться Поделиться Твитнуть

Региональная общественная приёмная председателя «Единой России» Дмитрия Медведва запустила видеопроект «Есть решение!» на своём Youtube-канале.





Ролики посвящены деятельности общественной приёмной и историям людей, которым смогли помочь: от благоустройства территорий до решения проблем ЖКХ.





Алесксандр Бойченко, руководитель региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае:





— Главная задача приёмной — помощь людям, эффективное решение вопросов, с которыми они обращаются. В небольших видеороликах мы показываем, что в рамках межведомственного взаимодействия приёмной с органами власти, депутатами, коммунальными предприятиями можно многое решить. Ещё более эффективно отрабатывать обращения стало возможным, когда мы внедрили цифровые инструменты, стали применять современные средства связи, чтобы общаться с населением онлайн.





В приёмной отмечают, что доверие пермяков к деятельности приёмной постепенно растёт. Так, с 2008 года, когда она начала свою деятельность, процент решённых вопросов увеличился на 37%.

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